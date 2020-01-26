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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3182318331843185>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:01

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра

Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:08

  klug написав:
  clientage написав:А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра

Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.

А как узнали шо таки погасилась залдолженность?
Это отобразилось в ИБ?
У меня не отображалось :(

Правда вот в последнее время чото ТАС2Ю лихорадит, мона получить смс-ку о приходе, но не получить о погашении. А сумма на картсчете в ТАС2Ю изменится только после к-л проплаты. Т.е. вслепую приходится работать, как када-то с Алкой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54

ощадный

напомните пожалуйста в силу изменений на ощадном, если сейчас на него перечислять деньги с викенда или б5, какие комиссии будут на снятие в кассе ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54

  MASolomko написав:
  TASCOMBANK написав:Винагорода, у розмірі 100 грн, буде зарахована на бонусний рахунок (Бонусна програма «Заощаджуй на покупках з Таскомбанк»), протягом 30 календарних днів з моменту оформлення карти «Велика п’ятірка» або #PudraCard.
Мои обращения через контакт-центр результата не принесли. Волшебный отзыв на Минфине стал более эффективным.

Отзыв же не про тот случай на минфине...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:55

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А как узнали шо таки погасилась залдолженность?
Это отобразилось в ИБ?
У меня не отображалось :(

Так, за півгодини у ТАС2Ю оновився баланс і сума до сплати у грейсі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:11

Re: ТАСКОМБАНК новый скунс?

Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому?
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:15

  югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения

А тариф карти передбачає комісію за поповнення готівкою?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:19

  SILVER_UA написав:напомните пожалуйста в силу изменений на ощадном, если сейчас на него перечислять деньги с викенда или б5, какие комиссии будут на снятие в кассе ?

Мають день відлежатись, тоді без комісії. Якщо одразу знімати, то згідно тарифів.

югин
Ви б нас здивували, якби у відділенні хоч раз щось знали.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37

  югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому?
...


Текущий счет то Ощадный оказался :) (картинки открылись нарэшти)

Ось вам!
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshc ... 2020_2.pdf
3.5.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:41

  curiousobro написав:
  югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому?
...


Текущий счет то Ощадный оказался :) (картинки открылись нарэшти)

Ось вам!
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshc ... 2020_2.pdf
3.5.

Обложили...демони. :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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