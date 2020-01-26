clientage написав:А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра
Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
А как узнали шо таки погасилась залдолженность? Это отобразилось в ИБ? У меня не отображалось
Правда вот в последнее время чото ТАС2Ю лихорадит, мона получить смс-ку о приходе, но не получить о погашении. А сумма на картсчете в ТАС2Ю изменится только после к-л проплаты. Т.е. вслепую приходится работать, как када-то с Алкой
TASCOMBANK написав:Винагорода, у розмірі 100 грн, буде зарахована на бонусний рахунок (Бонусна програма «Заощаджуй на покупках з Таскомбанк»), протягом 30 календарних днів з моменту оформлення карти «Велика п’ятірка» або #PudraCard.
Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому?
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югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому? ...
Текущий счет то Ощадный оказался (картинки открылись нарэшти)
югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому? ...
Текущий счет то Ощадный оказался (картинки открылись нарэшти)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.