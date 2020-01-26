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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3182318331843185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:46

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:
  югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому?
...


Текущий счет то Ощадный оказался :) (картинки открылись нарэшти)

Ось вам!
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshc ... 2020_2.pdf
3.5.

Обложили...демони. :shock:

Это те изменения что с 20~го числа намечались? Потому что 17го пополнял ощадник, через тасовский терминал, комиссии не было.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:56

пополнение ощадника с комисом

Про эти изменения уже обсуждали.
Теперь пополнить ощадник без комиса можно только со своих карт через иб.
Полная схема пополнения есть на ветке дней десять назад
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

  deneg net написав:только со своих карт через иб

Теоретично так. ПРи цьому карти мають поповнюватись без коміса.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

deneg net написав:Про эти изменения уже обсуждали.
Теперь пополнить ощадник без комиса можно только со своих карт через иб.
Полная схема пополнения есть на ветке дней десять назад
А какой смысл в ожаднике то сейчас осталась, чтоб там держать суммы?
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anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:03

  anis написав:
deneg net написав:Про эти изменения уже обсуждали.
Теперь пополнить ощадник без комиса можно только со своих карт через иб.
Полная схема пополнения есть на ветке дней десять назад
А какой смысл в ожаднике то сейчас осталась, чтоб там держать суммы?

В том, чтобы держать :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:13

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:какой смысл

7%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:13

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:А какой смысл в ожаднике то сейчас осталась, чтоб там держать суммы?

Никакой! Я обнулил все ощадники на 2х экках
Они теперь чиста для внутриутробного юзанья. Если приспичит, то так и быть открою на 2..3 денька
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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