югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому? ...
Текущий счет то Ощадный оказался (картинки открылись нарэшти)
Теоретично так. ПРи цьому карти мають поповнюватись без коміса.
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