югин написав:Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому? ...
Текущий счет то Ощадный оказался (картинки открылись нарэшти)
Теоретично так. ПРи цьому карти мають поповнюватись без коміса.
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anis написав:А какой смысл в ожаднике то сейчас осталась, чтоб там держать суммы?
Я там держу некоторую сумму для пополнения Вики. Бывает, что не хватает денег на карте (удачные выходные ), а пополнить Вику в выходной без комиса можно только со своих счетов Тазика(питупи возможно можно, но не пробовал). Иногда заливаю Б5.
anis написав:А какой смысл в ожаднике то сейчас осталась, чтоб там держать суммы?
Я там держу некоторую сумму для пополнения Вики. Бывает, что не хватает денег на карте (удачные выходные ), а пополнить Вику в выходной без комиса можно только со своих счетов Тазика(питупи возможно можно, но не пробовал). Иногда заливаю Б5.
Если у вас Виика-дебетка, то рекомендую закинуть прям на нее оту "некоторую сумму" и рассматривать её как неснижаемый остаток = 10% на него и щас дают, правда мож недолго этой ставке осталось. А Виика пополняется быстро и нашару СЭПом в опердень. С Виики мона пополнить и Б5
Если Виика-кредитка, то кредзадолженность гасится в любой дн. недели в течен. 15 мин с любой карты Украины (рекомендую Шаромыгу). И больше размера непогашенной кредзадолженности вы полюбому на Виику-кред. не загоните. Я обслуживаю и Б5-кред и Виику-кред и мне сбер у Таси-жадины не нужен. Хай отдыхает Еще какааая-то польза была от сбера в валютообмене, но и тут Тася не одна на рынке. В сад