но на сегодня она лучшая
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:32
SILVER_UA
луДшая
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:35
Пимпу "Погасить зад-ть" у Виики или Б5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:42
Re: ТАСКОМБАНК
Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15%
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