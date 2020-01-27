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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3183318431853186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Тася не одна на рынке

но на сегодня она лучшая
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:32

SILVER_UA
луДшая :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33

  clientage написав:Если Виика-кредитка, то кредзадолженность гасится в любой дн. недели в течен. 15 мин с любой карты Украины (рекомендую Шаромыгу).

Вы имеете в виду p2p?
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:35

  deneg net написав:
  clientage написав:Если Виика-кредитка, то кредзадолженность гасится в любой дн. недели в течен. 15 мин с любой карты Украины (рекомендую Шаромыгу).

Вы имеете в виду p2p?

Пимпу "Погасить зад-ть" у Виики или Б5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:42

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Никакой! Я обнулил все ощадники на 2х экках

Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15% :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:05

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:какой смысл

7%
О чем и речь была!
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anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:06

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:Никакой! Я обнулил все ощадники на 2х экках

Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15% :)

Зачем? Вам больше нечем заняться? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Отзыв же не про тот случай на минфине...
Там всё накипевшее. Завершив его про отсутствие кешбека за платёжку и оформление В5.
MASolomko
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