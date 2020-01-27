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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30
clientage написав:
Тася не одна на рынке
но на сегодня она лучшая
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33
clientage написав:
Если Виика-кредитка, то кредзадолженность гасится в любой дн. недели в течен. 15 мин с любой карты Украины (рекомендую Шаромыгу).
Вы имеете в виду p2p?
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deneg net
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:35
deneg net написав: clientage написав:
Если Виика-кредитка, то кредзадолженность гасится в любой дн. недели в течен. 15 мин с любой карты Украины (рекомендую Шаромыгу).
Вы имеете в виду p2p?
Пимпу "Погасить зад-ть" у Виики или Б5
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:42
clientage написав:
Никакой! Я обнулил все ощадники на 2х экках
Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15%
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:05
Квесторе_поверніться написав: anis написав:
какой смысл
7%
О чем и речь была!
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anis
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:23
Slx написав:
Отзыв же не про тот случай на минфине...
Там всё накипевшее. Завершив его про отсутствие кешбека за платёжку и оформление В5.
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