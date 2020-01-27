но на сегодня она лучшая
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:32
SILVER_UA
луДшая
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:35
Пимпу "Погасить зад-ть" у Виики или Б5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:42
Re: ТАСКОМБАНК
Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15%
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:05
Re: ТАСКОМБАНК
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:06
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:23
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:10
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:26
не пожалуй это издевательство...
меньше чем по 10% в грн в банк не имеет смысла...
я лучше буду отдавать знакомым за просто так, небольшие суммы
да некоторые бывает долго не возвращают
но всё равно это выгоднее чем в банк
З.Ы.
кстати как оказалось они НЕ способны сделать выписку по "ощадному" рахунку
по крайней мере в некоторых отделениях - точно не умеют
уже пытаются научится с пятницы...
так как эти счета пришла пора позакрывать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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