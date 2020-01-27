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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3184318531863187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:16

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:Никакой! Я обнулил все ощадники на 2х экках

Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15% :)


так пума за такое не мяучет. зачем?
лучше ужже под 18 (или 17) занести без лищних движений
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:18

  Maksi2 написав:
  югин написав:Таскомбанк-тырим по мелкому?

На чем вы думаете они заработали свои первые миллионы?
  greenozon написав:SILVER_UA
луДшая :)

Лучшая из худших


алла даже хуже чем восток.
ну вы всё поняли)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3578
З нами з: 21.04.11
Подякував: 518 раз.
Подякували: 348 раз.
 
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  #<1 ... 3184318531863187
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