так пума за такое не мяучет. зачем?
лучше ужже под 18 (или 17) занести без лищних движений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:16
так пума за такое не мяучет. зачем?
лучше ужже под 18 (или 17) занести без лищних движений
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:18
алла даже хуже чем восток.
ну вы всё поняли)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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