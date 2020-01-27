ukrmvs По-доброму советую обновить смартфон и забыть о проблеме навсегда. За весь прошлый год пользовался именно картами для оплаты раз 5 примерно... И то в двух точках после этого по моей просьбе поменяли терминалы на бесконтактные.
Vorlon написав:ukrmvs По-доброму советую обновить смартфон и забыть о проблеме навсегда. За весь прошлый год пользовался именно картами для оплаты раз 5 примерно... И то в двух точках после этого по моей просьбе поменяли терминалы на бесконтактные.
NFC конечно замечательная функция и в следующем смартфоне она обязательно будет. Но конкретно с Тасей всё равно приходится делать именную, т.к. даже чип, не говоря про пейпасс есть только в платной версии. А терминалы с пейпассом всё же пока не везде есть. А вот с чипом наверное уже везде карты принимают.
chel_v_valenkah написав:Джентельмены (и дамы), подскажите, пожалуйста, если сейчас погасить сумму в льготном периоде кнопкой "Погасить кредит" в TAS2U, гарантировано ли такой платёж проведётся сегодняшним днём (не попаду ли на проценты)?
Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!). Обычно в течение 10..15мин после зачисления приходит СМС-ка о погашении. А вот если не прийдет, то...: ой, не получилось
А що, переказувати ( гасити) через пімпу можна лише в межах заборгованості? Бо я начебто колись в рази більше таким чином поповнював свою Б5
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 28 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.