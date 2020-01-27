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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3184318531863187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:16

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:Никакой! Я обнулил все ощадники на 2х экках

Ну почему, например чтоб КБ денек отлежался перед маршрутом Плативка-"ПУМБ/Форвард-онлайн"-Форвард Дебит 15% :)


так пума за такое не мяучет. зачем?
лучше ужже под 18 (или 17) занести без лищних движений
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:18

  Maksi2 написав:
  югин написав:Таскомбанк-тырим по мелкому?

На чем вы думаете они заработали свои первые миллионы?
  greenozon написав:SILVER_UA
луДшая :)

Лучшая из худших


алла даже хуже чем восток.
ну вы всё поняли)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:41

Перестал работать PayPass на Б5

Перестал работать PayPass на Б5 после года работы. До конца срока действия ещё два года.

Три разных терминала выдали "ошибка чтения карты". По чипу транзакция проходит.

Горячая линия сказала, что у них нет возможности проверять карты. Могу только перевыпустить за свой счет.

В отделении предложили описать проблему в заявлении и ждать.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:43

ukrmvs
По-доброму советую обновить смартфон и забыть о проблеме навсегда. За весь прошлый год пользовался именно картами для оплаты раз 5 примерно... И то в двух точках после этого по моей просьбе поменяли терминалы на бесконтактные.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:18

  Vorlon написав:ukrmvs
По-доброму советую обновить смартфон и забыть о проблеме навсегда. За весь прошлый год пользовался именно картами для оплаты раз 5 примерно... И то в двух точках после этого по моей просьбе поменяли терминалы на бесконтактные.


NFC конечно замечательная функция и в следующем смартфоне она обязательно будет.
Но конкретно с Тасей всё равно приходится делать именную, т.к. даже чип, не говоря про пейпасс есть только в платной версии. А терминалы с пейпассом всё же пока не везде есть. А вот с чипом наверное уже везде карты принимают.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:30

  clientage написав:Еще какааая-то польза была от сбера в валютообмене, но и тут Тася не одна на рынке. В сад :)

Яку банку для цих цілей можете згадати?
(так щоб з прідиханієм-охамі-ахамі)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:35

  clientage написав:
  chel_v_valenkah написав:Джентельмены (и дамы), подскажите, пожалуйста, если сейчас погасить сумму в льготном периоде кнопкой "Погасить кредит" в TAS2U, гарантировано ли такой платёж проведётся сегодняшним днём (не попаду ли на проценты)?

Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!). Обычно в течение 10..15мин после зачисления приходит СМС-ка о погашении. А вот если не прийдет, то...: ой, не получилось :)

А що, переказувати ( гасити) через пімпу можна лише в межах заборгованості? Бо я начебто колись в рази більше таким чином поповнював свою Б5
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 28 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:41

  KVV написав:
  clientage написав:Еще какааая-то польза была от сбера в валютообмене, но и тут Тася не одна на рынке. В сад :)

Яку банку для цих цілей можете згадати?
(так щоб з прідиханієм-охамі-ахамі)

вам мало?
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
http://mustbe.ml/kurs/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:55

Re: ТАСКОМБАНК

  1finanсier написав:А що, переказувати ( гасити) через пімпу можна лише в межах заборгованості? Бо я начебто колись в рази більше таким чином поповнював свою Б5
Речь была о Виике
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02

  clientage написав:
  KVV написав:
  clientage написав:Еще какааая-то польза была от сбера в валютообмене, но и тут Тася не одна на рынке. В сад :)

Яку банку для цих цілей можете згадати?
(так щоб з прідиханієм-охамі-ахамі)

вам мало?
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
http://mustbe.ml/kurs/

Та мені і ТАСа хватає...хотілось почути авторитетну думку на кого з цього переліку звернути увагу
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