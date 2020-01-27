см. viewtopic.php?p=4854728#p4854728
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:12
Re: ТАСКОМБАНК
см. viewtopic.php?p=4854728#p4854728
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:27
Альфа теперь стала удобнее всех
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:44
Re: ТАСКОМБАНК
Відкривав віртуальну допку. Дассс... Зовсім неклієнорієнтоване.
Подав заяву, сплатив за випуск... А номер картки в системі з`являється за 15 хвилин. Менеджер надсилала у Viber.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:48
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:09
Хм. А термін дії додаткової співпадає із терміном дії основної?
Побачив. Відображається тільки в мобільному додатку, у веб-версії не відображає.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:44
О новых комиссиях
Осталось на долларовым ощадном пару центов.
Решил поиграться и заодно глянуть святятся ли комиссии при многоходовках.
Ощад $ -> Плативка $ -> Б5 грн -> Ощад грн. комиссий нигде не писало и не снимало.
Теперь на завершающем этапе Ощад грн. -> Плативка грн. рисует комиссию 0, НО
1) деньги сутки не отлежались.
2) согласно сноске новых тарифов: "*** За зарахування коштів в сумі меншій від суми мінімального тарифу (Тариф - 1% мін. 25 грн), комісія утримується в сумі зарахування."
Правильно ли я понимаю, что если я сейчас захочу перевести, к примеру 5 грн., по пути Ощад грн. -> Плативка грн, то с меня эти 5 грн и спишут под ноль согласно сноске?
И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Konokrad, Ваші дослідження не для преси...ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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