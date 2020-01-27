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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3186318731883189>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:12

Re: ТАСКОМБАНК

  KVV написав:хотілось почути

см. viewtopic.php?p=4854728#p4854728
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:27

  KVV написав:
  clientage написав:Еще какааая-то польза была от сбера в валютообмене, но и тут Тася не одна на рынке. В сад :)

Яку банку для цих цілей можете згадати?
(так щоб з прідиханієм-охамі-ахамі)

Альфа теперь стала удобнее всех
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:44

Re: ТАСКОМБАНК

Відкривав віртуальну допку. Дассс... Зовсім неклієнорієнтоване.
Подав заяву, сплатив за випуск... А номер картки в системі з`являється за 15 хвилин. Менеджер надсилала у Viber.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Альфа теперь стала удобнее всех

СоСобанка ше може бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:09

  Кочевник написав:Відкривав віртуальну допку. Дассс... Зовсім неклієнорієнтоване.
Подав заяву, сплатив за випуск... А номер картки в системі з`являється за 15 хвилин. Менеджер надсилала у Viber.

Хм. А термін дії додаткової співпадає із терміном дії основної?
Побачив. Відображається тільки в мобільному додатку, у веб-версії не відображає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:44

О новых комиссиях

Осталось на долларовым ощадном пару центов.
Решил поиграться и заодно глянуть святятся ли комиссии при многоходовках.
Ощад $ -> Плативка $ -> Б5 грн -> Ощад грн. комиссий нигде не писало и не снимало.
Теперь на завершающем этапе Ощад грн. -> Плативка грн. рисует комиссию 0, НО
1) деньги сутки не отлежались.
2) согласно сноске новых тарифов: "*** За зарахування коштів в сумі меншій від суми мінімального тарифу (Тариф - 1% мін. 25 грн), комісія утримується в сумі зарахування."
Правильно ли я понимаю, что если я сейчас захочу перевести, к примеру 5 грн., по пути Ощад грн. -> Плативка грн, то с меня эти 5 грн и спишут под ноль согласно сноске?
И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места? :mrgreen:
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https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

Konokrad, Ваші дослідження не для преси...ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:15

  Квесторе_поверніться написав:Konokrad, Ваші дослідження не для преси...ні?

Думаю, що ніяких секретів я не відкрив своїми дослідами,
а от якщо вжарять на комісію на останньому етапі Ощад грн. -> Платівка грн.,
коли до проведення операціії Т2Ю пише, що комісія 0, то вже буде дійсно корисний досвід. Тому поки кнопку не натискаю, може хто з подібних дослідників відпишеться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Але якщо панство вбачає в моєму дописі зраду, то видалю не вагаючись 8)
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:23

  konokrad написав:И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места?

ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:23

  konokrad написав:Теперь на завершающем этапе Ощад грн. -> Плативка грн. рисует комиссию 0, НО
1) деньги сутки не отлежались.
2) согласно сноске новых тарифов: "*** За зарахування коштів в сумі меншій від суми мінімального тарифу (Тариф - 1% мін. 25 грн), комісія утримується в сумі зарахування."
Правильно ли я понимаю, что если я сейчас захочу перевести, к примеру 5 грн., по пути Ощад грн. -> Плативка грн, то с меня эти 5 грн и спишут под ноль согласно сноске?
И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места? :mrgreen:

Боюсь, что вот эти *** касаются захода с внешних источников п.3.2,3.3 и3.5., а для 3.4,3.6 и 3.7 тариф будет применен в полном объеме, и при нехватке средств на Ощадном для снятия комиссии операция не будет выполнена
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vollena71
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