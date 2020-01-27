Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:31
Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:38
Отож
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