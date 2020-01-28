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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3186318731883189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:31

  klug написав:
  konokrad написав:И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места?

ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.

Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:38

  clientage написав:
  klug написав:
  konokrad написав:И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места?

ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.

Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно :)

Отож :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:53

  konokrad написав:
  clientage написав:
  klug написав:ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.

Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно :)

Отож :mrgreen:

Та ныряйте. Шо там за комисс ожидается? Закину до 5грн комисс на мабилу :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:06

Проехали.
Востаннє редагувалось konokrad в Вів 28 січ, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

  konokrad написав:Докладываю

давайте еще денек обождемс
Мож Тася загребущими руцями берет ту мзду
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:14

Re: ТАСКОМБАНК

Будет как со мздой за обмен валюты на Платівку. Де-юре, ввели и тарифы на сайте вывесили. Де-факто, шло как целевое :D Но добрые люди помогли -- исправили. Теперь Тася гаечки закручивает постепенно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:18

  clientage написав:
  konokrad написав:Докладываю

давайте еще денек обождемс
Мож Тася загребущими руцями берет ту мзду

Подчищу за собой на всякий случай.
Если что-то сдерут, отпишусь.
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konokrad
 
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