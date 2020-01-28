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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:31
klug написав: konokrad написав:
И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места?
ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.
Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:38
clientage написав: klug написав: konokrad написав:
И тот ноль комиссии, который рисует Т2Ю до проведения операции до одного места?
ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.
Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно
Отож
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:53
konokrad написав: clientage написав: klug написав:
ТАС2Ю каже, що він сам за свої послуги нічого не візьме. Про комісію картки/рахунку він не знає.
Для Платівки гроши с ощадного являются целевыми, т.е. зачисляются БЕЗ комисс самой карты.
А вот как сработает комисс обновленного ощадного оч. даже интерестно
Отож
Та ныряйте. Шо там за комисс ожидается? Закину до 5грн комисс на мабилу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:06
Проехали.
Востаннє редагувалось konokrad
в Вів 28 січ, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:09
konokrad написав:
Докладываю
давайте еще денек обождемс
Мож Тася загребущими руцями берет ту мзду
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:14
Будет как со мздой за обмен валюты на Платівку. Де-юре, ввели и тарифы на сайте вывесили. Де-факто, шло как целевое
Но добрые люди помогли -- исправили. Теперь Тася гаечки закручивает постепенно.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:18
clientage написав: konokrad написав:
Докладываю
давайте еще денек обождемс
Мож Тася загребущими руцями берет ту мзду
Подчищу за собой на всякий случай.
Если что-то сдерут, отпишусь.
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