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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:05
Re: ТАСКОМБАНК
Оплата в магазині чи на сайті з доставкою?
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:13
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:14
Ровно +3% от суммы покупки.
На вот это похоже
3.4.2. Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) 3% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:18
Тут очевидно dcc.
Иностранный мерчант выставляет счёт в гривне.
Это типа как с убером. Кстати, моно (например) по небольшим транзакциям (вроде до 100 ьаксов или евро) - сумму потом не корректирует.
Раньше ещё Аваль не корректировал сумму при dcc, но я давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:32
stas_rst
это хоть не с Китая?
а то может все посылки будут заворачивать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:38
uaprofi здравствуйте , помогите пожалуйста , разобраться летом покупала по такой схеме : с ощадного грн переводила на карту платину грн. а с нее покупала доллары на платину валютную и все было без комиссий, а вчера купила 900дол. и сменя потом уже списали 4.5дол
позвонила в службу поддержки а они сказали , что нецелевое зачисление или исользование и якобы всегда 0.%% это было , но раньше с меня никто ничего не списывал,Что же мне делать? мнеж еще 4тысячи дол надо купить,может есть какойто другой способ, так много денег банк забирает
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:49
Валютна велика пятірка замість платіни використовувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:50
vinni77
пойти оформить большую пятёрку в долл.
З.Ы.
если плативка у Вас обычная то там кэшбек 0,5%, а на валютной большой пятёрке будет 1%
покупка валюты по дорожке плативка (грн) ---> Б5 доллары без комиссий (на данный момент)
кстати если деньги на ощадный попадают безналом - они теперь должны отлежаться 2 банковских дня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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