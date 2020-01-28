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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3187318831893190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:05

Re: ТАСКОМБАНК

Оплата в магазині чи на сайті з доставкою?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:13

  stas_rst написав:Шановні знавці, прошу прокоментувати і пояснити наступну операцію і списання по ній.
Умови: покупка на НЕКСТ Пудрою, дві суми списання у виписці т2ю, по факту зняло 800 грн., хоча виставлена сума 777.
Але на суму 777 нарахувало 5% Кб за одяг
Прошу ваших порад!
Дякую
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Зображення


скорее всего dcc
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:14

  stas_rst написав:Шановні знавці, прошу прокоментувати і пояснити наступну операцію і списання по ній.
Умови: покупка на НЕКСТ Пудрою, дві суми списання у виписці т2ю, по факту зняло 800 грн., хоча виставлена сума 777.
Але на суму 777 нарахувало 5% Кб за одяг
Прошу ваших порад!
Дякую

Ровно +3% от суммы покупки.
На вот это похоже
3.4.2. Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) 3% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:18

  antey718 написав:скорее всего dcc

Тут очевидно dcc.
Иностранный мерчант выставляет счёт в гривне.

Это типа как с убером. Кстати, моно (например) по небольшим транзакциям (вроде до 100 ьаксов или евро) - сумму потом не корректирует.
Раньше ещё Аваль не корректировал сумму при dcc, но я давно не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:32

stas_rst

это хоть не с Китая?
а то может все посылки будут заворачивать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:38

uaprofi здравствуйте , помогите пожалуйста , разобраться летом покупала по такой схеме : с ощадного грн переводила на карту платину грн. а с нее покупала доллары на платину валютную и все было без комиссий, а вчера купила 900дол. и сменя потом уже списали 4.5дол
позвонила в службу поддержки а они сказали , что нецелевое зачисление или исользование и якобы всегда 0.%% это было , но раньше с меня никто ничего не списывал,Что же мне делать? мнеж еще 4тысячи дол надо купить,может есть какойто другой способ, так много денег банк забирает :(
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:49

  vinni77 написав:uaprofi здравствуйте , помогите пожалуйста , разобраться летом покупала по такой схеме : с ощадного грн переводила на карту платину грн. а с нее покупала доллары на платину валютную и все было без комиссий, а вчера купила 900дол. и сменя потом уже списали 4.5дол
позвонила в службу поддержки а они сказали , что нецелевое зачисление или исользование и якобы всегда 0.%% это было , но раньше с меня никто ничего не списывал,Что же мне делать? мнеж еще 4тысячи дол надо купить,может есть какойто другой способ, так много денег банк забирает :(

Валютна велика пятірка замість платіни використовувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:50

vinni77

пойти оформить большую пятёрку в долл.
З.Ы.
если плативка у Вас обычная то там кэшбек 0,5%, а на валютной большой пятёрке будет 1%

покупка валюты по дорожке плативка (грн) ---> Б5 доллары без комиссий (на данный момент)

кстати если деньги на ощадный попадают безналом - они теперь должны отлежаться 2 банковских дня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  #<1 ... 3187318831893190
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