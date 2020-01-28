|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:27
Коли (година) падає тіло депо на платівку в Комсі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:29
Re: ТАСКОМБАНК
Прерывают авиасообщения. Будут, а когда?
Если все так "хорошо", то де в1н взявся? Курка чи яйце? Чи Пуйло хизуэться?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:30
Квесторе_поверніться 5 грудня мне упало в 8-01
Востаннє редагувалось Goodman в Сер 29 січ, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:31
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:33
Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 29 січ, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:35
Квесторе_поверніться пробач Батя, поспишив - то %% падають в 11-25
а тило и проценти в один день - 8-01
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:53
Ок. Всім дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:54
скажем так обычно сразу после 8 часов утра, но это возможно 99%
и падают только по банковским дням, т.е. то что кончается в суб и воск - приходит в понедельник
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:56
Re: ТАСКОМБАНК
Уже не всегда так.
По акц1йоному 17,5 через отделения немного поменяли - ВСЕ СОГЛАСНО УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
|