если что-то снимать в кассе, а не онлайн - то можно купить в другом месте. У таси не всегда хороший курс
снять с ощадного можно то что уже лежить два банковских дня (т.е в пятницу зашло, то во вторник можно снимать)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:42
если что-то снимать в кассе, а не онлайн - то можно купить в другом месте. У таси не всегда хороший курс
снять с ощадного можно то что уже лежить два банковских дня (т.е в пятницу зашло, то во вторник можно снимать)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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