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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3188318931903191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:30

Квесторе_поверніться 5 грудня мне упало в 8-01
Востаннє редагувалось Goodman в Сер 29 січ, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:31

  Квесторе_поверніться написав:Коли (година) падає тіло депо на платівку в Комсі?


8:00.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:33

Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 29 січ, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:35

Квесторе_поверніться пробач Батя, поспишив - то %% падають в 11-25
а тило и проценти в один день - 8-01
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:53

  Goodman написав:Квесторе_поверніться пробач Батя, поспишив - то %% падають в 11-25
а тило и проценти в один день - 8-01

Ок. Всім дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:54

  Goodman написав:Квесторе_поверніться пробач Батя, поспишив - то %% падають в 11-25
а тило и проценти в один день - 8-01


скажем так обычно сразу после 8 часов утра, но это возможно 99%

и падают только по банковским дням, т.е. то что кончается в суб и воск - приходит в понедельник
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:56

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:и падают только по банковским дням, т.е. то что кончается в суб и воск - приходит в понедельник


Уже не всегда так.
По акц1йоному 17,5 через отделения немного поменяли - ВСЕ СОГЛАСНО УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:13

  vinni77 написав:uaprofi здравствуйте , помогите пожалуйста , разобраться летом покупала по такой схеме : с ощадного грн переводила на карту платину грн. а с нее покупала доллары на платину валютную и все было без комиссий, а вчера купила 900дол. и сменя потом уже списали 4.5дол
позвонила в службу поддержки а они сказали , что нецелевое зачисление или исользование и якобы всегда 0.%% это было , но раньше с меня никто ничего не списывал,Что же мне делать? мнеж еще 4тысячи дол надо купить,может есть какойто другой способ, так много денег банк забирает :(

В касі зняти з Ощадного і одразу поміняти на USD. Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу. Паралельно вивчити тарифи - ввели багато комісій
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:42

  apostol написав:В касі зняти з Ощадного і одразу поміняти на USD.


если что-то снимать в кассе, а не онлайн - то можно купить в другом месте. У таси не всегда хороший курс
снять с ощадного можно то что уже лежить два банковских дня (т.е в пятницу зашло, то во вторник можно снимать)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 06:53

  apostol написав:...
Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу...

Недавно получал. В отделении сказали, что валютные Б5 могут быть только именные.
Valt22
 
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