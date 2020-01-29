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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3189319031913192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:21

  Valt22 написав:
  apostol написав:...
Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу...

Недавно получал. В отделении сказали, что валютные Б5 могут быть только именные.


Вас ввели в заблуждение незнающие своих продуктов сотрудники отделения.
Неделю назад оформил неименные ДОЛЛ и ЕВРО карты.
aseteen
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:11

Re: ТАСКОМБАНК

всё они знают, им просто бонусы капают за платные карты
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:16

  apostol написав:В касі зняти з Ощадного і одразу поміняти на USD. Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу. Паралельно вивчити тарифи - ввели багато комісій

А место действия где? Оформить Б5 валютную во многих отделениях - еще та задача.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42

  Hack-Stock написав:всё они знают, им просто бонусы капают за платные карты

Они бесплатные.
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:17

Re: ТАСКОМБАНК

Комради, відправляв сьогодні зранку два сепи на монодепозити, один дійшов через 30 хвилин, другий дотепер не дійшов. Чи це нормально для тасі, і до завтра вже спокійно чекати?
1finanсier
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  #<1 ... 3189319031913192
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