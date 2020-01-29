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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:21
Valt22 написав: apostol написав:
...
Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу...
Недавно получал. В отделении сказали, что валютные Б5 могут быть только именные.
Вас ввели в заблуждение незнающие своих продуктов сотрудники отделения.
Неделю назад оформил неименные ДОЛЛ и ЕВРО карты.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:11
всё они знают, им просто бонусы капают за платные карты
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Hack-Stock
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:16
apostol написав:
В касі зняти з Ощадного і одразу поміняти на USD. Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу. Паралельно вивчити тарифи - ввели багато комісій
А место действия где? Оформить Б5 валютную во многих отделениях - еще та задача.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42
Hack-Stock написав:
всё они знают, им просто бонусы капают за платные карты
Они бесплатные.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:17
Комради, відправляв сьогодні зранку два сепи на монодепозити, один дійшов через 30 хвилин, другий дотепер не дійшов. Чи це нормально для тасі, і до завтра вже спокійно чекати?
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