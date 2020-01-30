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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:21
Valt22 написав: apostol написав:
...
Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу...
Недавно получал. В отделении сказали, что валютные Б5 могут быть только именные.
Вас ввели в заблуждение незнающие своих продуктов сотрудники отделения.
Неделю назад оформил неименные ДОЛЛ и ЕВРО карты.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:11
всё они знают, им просто бонусы капают за платные карты
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Hack-Stock
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:16
apostol написав:
В касі зняти з Ощадного і одразу поміняти на USD. Або, як вже тут радили, оформити доларову Б5 для онлайн-обміну, вона не іменна, дадуть одразу. Паралельно вивчити тарифи - ввели багато комісій
А место действия где? Оформить Б5 валютную во многих отделениях - еще та задача.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42
Hack-Stock написав:
всё они знают, им просто бонусы капают за платные карты
Они бесплатные.
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Valt22
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:17
Комради, відправляв сьогодні зранку два сепи на монодепозити, один дійшов через 30 хвилин, другий дотепер не дійшов. Чи це нормально для тасі, і до завтра вже спокійно чекати?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:54
Господа, объясните как начисляются проценты по аХционному депо?! 15 числа пришло 908 грн, сегодня 202.. Почему ???
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логан1919
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:56
логан1919 написав:
Господа, объясните как начисляются проценты по аХционному депо?! 15 числа пришло 908 грн, сегодня 202.. Почему ???
Явний технічний збій...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:10
логан1919 написав:
Господа, объясните как начисляются проценты по аХционному депо?! 15 числа пришло 908 грн, сегодня 202.. Почему ???
Аналогично, по депозиту на сумму 51 тыс насчитали %% на сумму 1,54 грн, а по другому депозиту на сумму 1 тыс грн насчитали правильно)))
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AlexSV
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