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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3190319131923193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:56

AlexSV Зображення
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:10

  логан1919 написав:AlexSV Зображення


Мне уже доначислили сумму %%, теперь все ок) исправились быстро, молодцы!
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:24

Re: ТАСКОМБАНК

А если сейчас снять бонусы со счета то пройдет выплата этим месяцем? То что упадут уже в пнд знаю.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:36

AlexSV
Народ, ужимай фотки, смотреть на смарте невозможно!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:37

ukrprom2014
на компі теж неможливо! (хіба в кого 4К телевізор тоді можна!)
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:24

greenozon

- Правая кнопка - откріть в новой вкладке, все прекрасно видно даже на ЭЛТ мониторе.

А по теме?

По теме - МНЕ ТОЖЕ 2 разы начисляли сегодня %% по депо )))))))))))))
первый раз - 8-14 (277,89) а второй - аж в 10-23 ( 830,68).

такие там вот чудаки в ТАСе, только я заметил АЖ ночером .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:50

  Goodman написав:
- Правая кнопка - откріть в новой вкладке, все прекрасно видно даже на ЭЛТ мониторе.

А по теме?


вот такие они буржуи - всё продолжают использовать ЭЛТ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  #<1 ... 3190319131923193
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