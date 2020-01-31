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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:10
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:24
Re: ТАСКОМБАНК
А если сейчас снять бонусы со счета то пройдет выплата этим месяцем? То что упадут уже в пнд знаю.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:36
AlexSV
Народ, ужимай фотки, смотреть на смарте невозможно!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:37
ukrprom2014
на компі теж неможливо! (хіба в кого 4К телевізор тоді можна!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:24
greenozon
- Правая кнопка - откріть в новой вкладке, все прекрасно видно даже на ЭЛТ мониторе.
А по теме?
По теме - МНЕ ТОЖЕ 2 разы начисляли сегодня %% по депо )))))))))))))
первый раз - 8-14 (277,89) а второй - аж в 10-23 ( 830,68).
такие там вот чудаки в ТАСе, только я заметил АЖ ночером .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:50
вот такие они буржуи - всё продолжают использовать ЭЛТ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:23
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:27
Доброго дня!
Повідомляємо, що перекази за реквізитами на рахунки інших банків зараховуються протягом 3-х робочих дні. Кошти можуть надійти на депозитний вклад у будь-який момент часу.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:22
Добрый. Но сейчас лимит не обновился еще. Пишет в этом месяце выведено столько-то.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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