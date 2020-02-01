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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:42
Re: ТАСКОМБАНК
Вчера обжёгся с пополнением карты через iBox терминал, насчет комиссии поздно обратил внимание - и деньги из терминала нельзя забрать обратно. Да и деньги до сих пор на карту не попали.
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:14
Розбещене котобандою покоління. Тут навіть через власні термінали не на усі рахунки без комісії заходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 02 лют, 2020 02:35
ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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