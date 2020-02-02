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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3191319231933194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:42

Re: ТАСКОМБАНК

Вчера обжёгся с пополнением карты через iBox терминал, насчет комиссии поздно обратил внимание - и деньги из терминала нельзя забрать обратно. Да и деньги до сих пор на карту не попали.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:14

Розбещене котобандою покоління. Тут навіть через власні термінали не на усі рахунки без комісії заходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 02:35

ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:32

  klug написав:ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.

Вже повернуло назад
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:45

Покопался на сайте

Копаюсь на сайте. смотрю по Плативке
Вижу :

Зображення

Не сумнівайтеся, всі ці числа не випадкові. Перша цифра завжди вказує на платіжну систему, до якої відноситься карта. Наприклад:
4 — VISA
5 — MasterCard

С КАКИХ ПОР ВИЗА НАЧИНАЕТСЯ С 5??????????????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Goodman написав:Не сумнівайтеся, всі ці числа не випадкові. Перша цифра завжди вказує на платіжну систему,

Вы зайдите на сайт фарса и гляньте на картинки КоКо - там на картинках, что виза, что мастер, что простор - все одинаково начинаюЦЦа с "двойки" :mrgreen:
Зображення
Зображення


ИМХО к таким вещам надо относится проще - все ведь понимают, что это не фото реальной карты, а компиляция а-ля "я его слепила из того что было"
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:20

Встречал инфо, что на изображениях карт банкам рекомендовано умышленно "запутывать", "делать ошибки", и т.д.

Использование "реальных данных" (пусть устаревших, или потенциально допустимых) - не рекомендовано.

Я думаю в интернете можно найти инфо, почему указывают такие ошибочные данные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:38

Вкладчик1234 В принципе даже в реальном номере если ошибиться всего в одной цифре - то такой номер карты нигде нельзя будет использовать. Одна из цифр номера "ключ" рассчитывающийся по определенному алгоритму (алгоритм кстати не очень секретный - ним можно генерить номера карт реально существующие, существовавшие или те которые еще только будут существовать). Но такие вещи как "четверку" у Визы, или "пятерку" у мастера - искажать ИМХО глупо
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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