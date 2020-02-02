Додано: Нед 02 лют, 2020 19:20

Встречал инфо, что на изображениях карт банкам рекомендовано умышленно "запутывать", "делать ошибки", и т.д.



Использование "реальных данных" (пусть устаревших, или потенциально допустимых) - не рекомендовано.



Я думаю в интернете можно найти инфо, почему указывают такие ошибочные данные

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин