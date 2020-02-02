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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:27
Re: ТАСКОМБАНК
А нормальным языком - чексумма ибо не каждый алгоритм от Луна, а всех их закопаешься запоминать)
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:39
Re: ТАСКОМБАНК
Я такое инфо встречал, когда на плакатах к Дню Победы рисовали нацистов и их оружие.
легко гуглится - плакаты в Саратове.
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На сайте Универсалбанка - все норм , карта ВИЗА 4627,,,,,,,
Комса и Комса2 - люди разные.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:39
Re: ТАСКОМБАНК
Чексум - це контрольна сума, їх мільйон з хвостиком, а алгоритм Луна один. Є різні способи обчислення, однак результат завжди той самий.
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:46
Ну, луна - это и есть контрольная сумма, не больше и не меньше.
Просто - достаточно удачная чтобы стать стандартом
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:49
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:56
У мене не повернули. Картки ТАСьки досі називаються згідно класу картки, а не тими назвами, що я задавав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:58
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:59
Стандарт - чего ?
"Контрольная сумма" - это общее название всех этих алгоритмов.
В принципе - луна не лучше и не хуже того же crc16 или crc32.
Все они - дырявые, коллизии строятся запросто.
Просто прижилась именно луна, стала стандартом и де-юре и де-факто
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