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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:27
А нормальным языком - чексумма ибо не каждый алгоритм от Луна, а всех их закопаешься запоминать)
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Slx
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:39
Вкладчик1234 написав:
Встречал инфо, что на изображениях карт банкам рекомендовано умышленно "запутывать", "делать ошибки", и т.д.
Я такое инфо встречал, когда на плакатах к Дню Победы рисовали нацистов и их оружие.
легко гуглится - плакаты в Саратове.
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На сайте Универсалбанка - все норм , карта ВИЗА 4627,,,,,,,
Комса и Комса2 - люди разные.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:39
Чексум - це контрольна сума, їх мільйон з хвостиком, а алгоритм Луна один. Є різні способи обчислення, однак результат завжди той самий.
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Кочевник
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:46
Ну, луна - это и есть контрольная сумма, не больше и не меньше.
Просто - достаточно удачная чтобы стать стандартом
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mustbe
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:49
mustbe написав:
Ну, луна - это и есть контрольная сумма, не больше и не меньше.
Просто - достаточно удачная чтобы стать стандартом
Контрольна сума це стандарт
CRC16 - також контрольна сума.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:56
Faceless написав: klug написав:
ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.
Вже повернуло назад
У мене не повернули. Картки ТАСьки досі називаються згідно класу картки, а не тими назвами, що я задавав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:58
klug написав: Faceless написав: klug написав:
ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.
Вже повернуло назад
У мене не повернули. Картки ТАСьки досі називаються згідно класу картки, а не тими назвами, що я задавав.
Вивантажіть тас2ю з пам'яті, перезайдіть через півгодинки
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Faceless
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:59
Стандарт - чего ?
"Контрольная сумма" - это общее название всех этих алгоритмов.
В принципе - луна не лучше и не хуже того же crc16 или crc32.
Все они - дырявые, коллизии строятся запросто.
Просто прижилась именно луна, стала стандартом и де-юре и де-факто
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mustbe
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