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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3192319331943195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:27

Re: ТАСКОМБАНК

А нормальным языком - чексумма ибо не каждый алгоритм от Луна, а всех их закопаешься запоминать)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

  Вкладчик1234 написав:Встречал инфо, что на изображениях карт банкам рекомендовано умышленно "запутывать", "делать ошибки", и т.д.


Я такое инфо встречал, когда на плакатах к Дню Победы рисовали нацистов и их оружие.
легко гуглится - плакаты в Саратове.
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На сайте Универсалбанка - все норм , карта ВИЗА 4627,,,,,,,
Комса и Комса2 - люди разные.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

Чексум - це контрольна сума, їх мільйон з хвостиком, а алгоритм Луна один. Є різні способи обчислення, однак результат завжди той самий.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:46

Ну, луна - это и есть контрольная сумма, не больше и не меньше.
Просто - достаточно удачная чтобы стать стандартом
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:49

  mustbe написав:Ну, луна - это и есть контрольная сумма, не больше и не меньше.
Просто - достаточно удачная чтобы стать стандартом

Контрольна сума це стандарт :mrgreen:
CRC16 - також контрольна сума.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:56

  Faceless написав:
  klug написав:ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.

Вже повернуло назад

У мене не повернули. Картки ТАСьки досі називаються згідно класу картки, а не тими назвами, що я задавав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:58

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Faceless написав:
  klug написав:ТАСька знову вчудила і перейменувала свої картки у ТАС2Ю.

Вже повернуло назад

У мене не повернули. Картки ТАСьки досі називаються згідно класу картки, а не тими назвами, що я задавав.
Вивантажіть тас2ю з пам'яті, перезайдіть через півгодинки
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:59

Стандарт - чего ?
"Контрольная сумма" - это общее название всех этих алгоритмов.
В принципе - луна не лучше и не хуже того же crc16 или crc32.
Все они - дырявые, коллизии строятся запросто.
Просто прижилась именно луна, стала стандартом и де-юре и де-факто
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:58

  Goodman написав:Копаюсь на сайте. смотрю по Плативке
Вижу :

Зображення

Не сумнівайтеся, всі ці числа не випадкові. Перша цифра завжди вказує на платіжну систему, до якої відноситься карта. Наприклад:
4 — VISA
5 — MasterCard

С КАКИХ ПОР ВИЗА НАЧИНАЕТСЯ С 5??????????????


да это они не знают что вроде как есть специальные тестовые карты:

Visa 4242424242424242 12/20

MasterCard 5555555555554444 12/20

Maestro 586824160825533338 12/20

и все операции по ним вроде как всегда успешные
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:49

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:и все операции по ним вроде как всегда успешные

Точно, CVV 111 - работает! :)
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ukrprom2014
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