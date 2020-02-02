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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
Де відсотки по ощадному?
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:58
Утром СМС пришла, аж 7 коп. начислили.
И зачем он Вам теперь с такими зехерами
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