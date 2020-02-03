|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
Де відсотки по ощадному?
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:58
Утром СМС пришла, аж 7 коп. начислили.
И зачем он Вам теперь с такими зехерами
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:15
Re: ТАСКОМБАНК
Копійка до копійки. Бухгалтерія повинна сходитися.
Нарахували. У виписці 7 година вказана, а нарахували близько 10-ї години.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:44
а вот интересно - вот эти проценты по ощадному, тоже отлёживать нужно два дня?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:24
|