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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3193319431953196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

Де відсотки по ощадному?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:58

  Кочевник написав:Де відсотки по ощадному?

Утром СМС пришла, аж 7 коп. начислили.
И зачем он Вам теперь с такими зехерами :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

Копійка до копійки. Бухгалтерія повинна сходитися.
Нарахували. У виписці 7 година вказана, а нарахували близько 10-ї години.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:44

  Кочевник написав:Де відсотки по ощадному?


а вот интересно - вот эти проценты по ощадному, тоже отлёживать нужно два дня?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:24

  uaprofi написав:
  Кочевник написав:Де відсотки по ощадному?


а вот интересно - вот эти проценты по ощадному, тоже отлёживать нужно два дня?

Не. Сегодня перекинул
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:05

сенс тримати на Ощадному під 7% ??? В5 за свої дає 10% ... вихід через Ощадний за 2 дні ... там і лежать тепер :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:21

  stas_rst написав: В5 за свої дає 10%

Б5 в дебете :shock:
Вот это номер.
Б5 нужна исключительно для дойки максимального кешбека, а это только за кредитные :wink:
deneg net
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