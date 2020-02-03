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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:52
Де відсотки по ощадному?
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Кочевник
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:58
Кочевник написав:
Де відсотки по ощадному?
Утром СМС пришла, аж 7 коп. начислили.
И зачем он Вам теперь с такими зехерами
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:15
Копійка до копійки. Бухгалтерія повинна сходитися.
Нарахували. У виписці 7 година вказана, а нарахували близько 10-ї години.
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Кочевник
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:44
Кочевник написав:
Де відсотки по ощадному?
а вот интересно - вот эти проценты по ощадному, тоже отлёживать нужно два дня?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Пон 03 лют, 2020 18:24
uaprofi написав: Кочевник написав:
Де відсотки по ощадному?
а вот интересно - вот эти проценты по ощадному, тоже отлёживать нужно два дня?
Не. Сегодня перекинул
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mihasik
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:05
сенс тримати на Ощадному під 7% ??? В5 за свої дає 10% ... вихід через Ощадний за 2 дні ... там і лежать тепер
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stas_rst
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:21
stas_rst написав:
В5 за свої дає 10%
Б5 в дебете
Вот это номер.
Б5 нужна исключительно для дойки максимального кешбека, а это только за кредитные
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deneg net
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