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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:05
Харьков написав:
Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((
Жлобський - це якби Вам тут багато років нічого не підвищували!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:06
she_ne_investor написав: Faceless написав:
Можно открыть несколько б5:)
Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.
Сенс в тому, щоб мати 10% замість 7%. Їсти не просить
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:07
she_ne_investor написав: Faceless написав:
Можно открыть несколько б5:)
Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.
Щодо п.1: порівняйте курси у ТАСі, Моні і окупантів (я так розумію, що там взагалі немає онлайн-обміну).
Щодо п.2: 200 х 40 = 8к
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:08
Faceless написав:
Сенс в тому, щоб мати 10% замість 7%. Їсти не просить
нема ніякого сенсу
10% - це замало
скунс и 15% - наше все
klug написав:
Щодо п.1: порівняйте курси у ТАСі, Моні і окупантів (я так розумію, що там взагалі немає онлайн-обміну).
а що тут рівняти?
православна банка курс онлайн 25,03, а комса 25,08
так де краще?
Востаннє редагувалось deneg net
в Пон 03 лют, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16
deneg net написав:
скунс и 15% - наше все
паследніє із магіканн
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