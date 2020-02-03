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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3194319531963197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:05

  Харьков написав:Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((


Жлобський - це якби Вам тут багато років нічого не підвищували! :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:06

Re: ТАСКОМБАНК

she_ne_investor написав:
  Faceless написав:Можно открыть несколько б5:)

Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.
Сенс в тому, щоб мати 10% замість 7%. Їсти не просить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:07

  she_ne_investor написав:
  Faceless написав:Можно открыть несколько б5:)

Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.

Щодо п.1: порівняйте курси у ТАСі, Моні і окупантів (я так розумію, що там взагалі немає онлайн-обміну).
Щодо п.2: 200 х 40 = 8к
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:08

  Faceless написав:Сенс в тому, щоб мати 10% замість 7%. Їсти не просить

нема ніякого сенсу
10% - це замало
скунс и 15% - наше все :wink:

  klug написав:Щодо п.1: порівняйте курси у ТАСі, Моні і окупантів (я так розумію, що там взагалі немає онлайн-обміну).

а що тут рівняти?
православна банка курс онлайн 25,03, а комса 25,08
так де краще?
Востаннє редагувалось deneg net в Пон 03 лют, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16

Re: ТАСКОМБАНК

  deneg net написав:скунс и 15% - наше все

паследніє із магіканн
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:11

Re: ТАСКОМБАНК

  deneg net написав:нема ніякого сенсу
10% - це замало
скунс и 15% - наше все

"Так будет не всегда"
Точніше досить скоро вже 10% будуть задватися просто супер ставкою
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:досить скоро вже 10% будуть задватися просто супер ставкою

ПРиват дає 10% на 2 роки.
Поповнення кожний місяць в сумі початкового вкладу.
Не агітую...
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:досить скоро вже 10% будуть задватися просто супер ставкою

ПРиват дає 10% на 2 роки.
Поповнення кожний місяць в сумі початкового вкладу.
Не агітую...

Порівняли, строковий депозит і поточний рахунок з вільним знаттям і поповненням
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:35

  she_ne_investor написав:
  Faceless написав:Можно открыть несколько б5:)

Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.


скунс це хто?
ukrmvs
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