В Т2U пропали карты, оформленные как допки на третье лицо.
Это у всех так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:41
В Т2U пропали карты, оформленные как допки на третье лицо.
Это у всех так?
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:46
tmp01
Подтверждаю
P.S. Но Даша написала, что это временно и всё вернут
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:59
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