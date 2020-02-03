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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:41
В Т2U пропали карты, оформленные как допки на третье лицо.
Это у всех так?
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tmp01
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:46
tmp01
Подтверждаю
P.S. Но Даша написала, что это временно и всё вернут
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Vorlon
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:59
Vorlon написав:tmp01
Подтверждаю
P.S. Но Даша написала, что это временно и всё вернут
Блин, шаражкина контора (((
А если мне, например, срочно надо лимит по такой карте изменить и платеж провести?
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tmp01
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Додано: Вів 04 лют, 2020 18:47
she_ne_investor написав: Faceless написав:
Можно открыть несколько б5:)
Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії
за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.
уже усё - концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
останется для Б5 только касса с 15 грн. - т.е. только в рабочее время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:00
uaprofi написав: she_ne_investor написав: Faceless написав:
Можно открыть несколько б5:)
Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії
за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.
уже усё - концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
останется для Б5 только касса с 15 грн. - т.е. только в рабочее время
так на кой тут содержать депозиты
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:08
sens написав:
так на кой тут содержать депозиты
Ше 19% дають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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