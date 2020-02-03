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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3195319631973198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:41

В Т2U пропали карты, оформленные как допки на третье лицо. :evil:
Это у всех так?
tmp01
 
Повідомлень: 860
З нами з: 14.03.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:46

tmp01
Подтверждаю :(

P.S. Но Даша написала, что это временно и всё вернут :)
Vorlon
 
Повідомлень: 7897
З нами з: 14.06.13
Подякував: 392 раз.
Подякували: 807 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:59

  Vorlon написав:tmp01
Подтверждаю :(

P.S. Но Даша написала, что это временно и всё вернут :)

Блин, шаражкина контора (((
А если мне, например, срочно надо лимит по такой карте изменить и платеж провести?
tmp01
 
Повідомлень: 860
З нами з: 14.03.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:47

  she_ne_investor написав:
  Faceless написав:Можно открыть несколько б5:)

Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.


уже усё - концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
останется для Б5 только касса с 15 грн. - т.е. только в рабочее время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3638
З нами з: 21.04.11
Подякував: 525 раз.
Подякували: 360 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:00

  uaprofi написав:
  she_ne_investor написав:
  Faceless написав:Можно открыть несколько б5:)

Смисл нею як дебеткою користуватись? Ті ж 10% у моні, не кажучи вже про 15% у скунса. Одна перевага - в рідних банкоматах можна без комісії за раз відносно суттєву суму вигребсти (і то чомусь більше 8к за раз зняти не дає), от і все.


уже усё - концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
останется для Б5 только касса с 15 грн. - т.е. только в рабочее время

так на кой тут содержать депозиты :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11864
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Подякували: 690 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:08

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:так на кой тут содержать депозиты

Ше 19% дають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 3195319631973198
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