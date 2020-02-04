В Т2U пропали карты, оформленные как допки на третье лицо.
Это у всех так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:41
В Т2U пропали карты, оформленные как допки на третье лицо.
Это у всех так?
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:46
tmp01
Подтверждаю
P.S. Но Даша написала, что это временно и всё вернут
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:59
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:47
уже усё - концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
останется для Б5 только касса с 15 грн. - т.е. только в рабочее время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:00
так на кой тут содержать депозиты
никому не верю
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:08
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:05
Re: ТАСКОМБАНК
Банк отклоняет все платежи по Вике. Карта была активирована 12 февраля, тогда же списали 365 грн. Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку". Заявки создают, но уже второй день сидим без денег. Денег забросил на оплату коммуналок, интернетов и на хлебушек. Сидеть ровно или начинать нервничать?
З.Ы. Теща без интерента это страшно.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:30
Славик
На дебетовому рахунку є 365 грн? Якщо ні, то закиньте (але не через Р2Р). Раніше картка не блокувалася одразу на початку місяця, але уже з 1-го числа вони чекали, коли зайдуть кошти на дебетовий для списання абонки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:31
Так а в этом году вы 365грн для абонки на дебетный счет положили? В начале месяца списывают абонку.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:53
Поповнення мобільного у TAS2U
Добривечір! У TAS2U з підв’язаної картки іншого банку мобілка поповнюється без комісії? Підкажіть, будь ласка, хто знає, який МСС. Дякую!
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