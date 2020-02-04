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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3196319731983199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:03

Re: ТАСКОМБАНК

  vollena71 написав: В начале месяца списывают абонку.
Горячка говорит списывают 25. В тарифах написано "Включається в суму ОМП;" И проплатил я 12 февраля на год. Год, надеюсь, 365 дней и еще не прошел проплаченный срок. 1 числа деньги на карте деньги были.
Славик
 
Повідомлень: 216
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:06

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Якщо ні, то закиньте
Но я же проплатил на 365 дней. Они еще не прошли. Сейчас я не имею такую кучу денег, что бы кредитовать банк.
Славик
 
Повідомлень: 216
З нами з: 04.07.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16

  vollena71 написав:Так а в этом году вы 365грн для абонки на дебетный счет положили? В начале месяца списывают абонку.

Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца, но заблокируют карту только в дату открытия, то есть время есть ещё до пополнения.
Slx
 
Повідомлень: 482
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца
А как же в тарифах "Включається в суму ОМП"? ОМП же 25 проходит?
Славик
 
Повідомлень: 216
З нами з: 04.07.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 3196319731983199
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