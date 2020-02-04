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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:03
vollena71 написав:
В начале месяца списывают абонку.
Горячка говорит списывают 25. В тарифах написано "Включається в суму ОМП;" И проплатил я 12 февраля на год. Год, надеюсь, 365 дней и еще не прошел проплаченный срок. 1 числа деньги на карте деньги были.
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Славик
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:06
klug написав:
Якщо ні, то закиньте
Но я же проплатил на 365 дней. Они еще не прошли. Сейчас я не имею такую кучу денег, что бы кредитовать банк.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16
vollena71 написав:
Так а в этом году вы 365грн для абонки на дебетный счет положили? В начале месяца списывают абонку.
Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца, но заблокируют карту только в дату открытия, то есть время есть ещё до пополнения.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:23
Slx написав:
Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца
А как же в тарифах "Включається в суму ОМП"? ОМП же 25 проходит?
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Славик
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:31
movnyk написав:
Добривечір! У TAS2U з підв’язаної картки іншого банку мобілка поповнюється без комісії? Підкажіть, будь ласка, хто знає, який МСС. Дякую!
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:40
Славик написав: Slx написав:
Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца
А как же в тарифах "Включається в суму ОМП"? ОМП же 25 проходит?
Ми вам про практику, а Ви нам про тарифи.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:40
Славик написав: vollena71 написав:
В начале месяца списывают абонку.
Горячка говорит списывают 25.
А почему платежи не проходят как они объяснили?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:44
vollena71 написав:
А почему платежи не проходят как они объяснили?
Славик написав:
Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку".
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:51
klug написав: vollena71 написав:
А почему платежи не проходят как они объяснили?
Славик написав:
Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку".
Славик написав:
Горячка говорит списывают 25.
Когнитивный диссонанс?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:14
uaprofi написав:
концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
Пару месяцев и заметят оттток клиентов - одумаются
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