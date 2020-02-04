Заметят.
Что потрошить банкоматы стали меньше
Иначе зачем по вашему вводится этот заградительный тариф?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:37
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:40
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:48
Для цього мають бути когнітивні здібності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 05 лют, 2020 00:20
дойка теж працює а от друга - якраз для вільного доступу до валютообміну "за свої" і потримати залишки на 10% у вільному доступі до вигідного курсу ... ну, це після "обрізання" ощадного ... для депозитів під 17,5-18% у мене інше скло із закрутками
Faceless усе дуже правильно зрозумів і прокоментував, поки у мене в сільраді діал-ап ремонтували
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