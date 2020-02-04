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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3197319831993200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:37

  ukrprom2014 написав:
  uaprofi написав:концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.

Пару месяцев и заметят оттток клиентов - одумаются :)

Заметят.

Что потрошить банкоматы стали меньше :)

Иначе зачем по вашему вводится этот заградительный тариф?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:40

Re: ТАСКОМБАНК

  vollena71 написав:А почему платежи не проходят как они объяснили?
"Сбой какой-то. Должно работать. Оставили заявку. Больше мы ничего сделать не можем. Вам перезвонят" Сегодня второй день жду.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:48

  vollena71 написав:
  klug написав:
  vollena71 написав:А почему платежи не проходят как они объяснили?

  Славик написав:Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку".

  Славик написав:
Горячка говорит списывают 25.

Когнитивный диссонанс?

Для цього мають бути когнітивні здібності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:20

  deneg net написав:
  stas_rst написав: В5 за свої дає 10%

Б5 в дебете :shock:
Вот это номер.
Б5 нужна исключительно для дойки максимального кешбека, а это только за кредитные :wink:

дойка теж працює :) а от друга - якраз для вільного доступу до валютообміну "за свої" і потримати залишки на 10% у вільному доступі до вигідного курсу ... ну, це після "обрізання" ощадного ... для депозитів під 17,5-18% у мене інше скло із закрутками :)
Faceless усе дуже правильно зрозумів і прокоментував, поки у мене в сільраді діал-ап ремонтували :)
stas_rst
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  #<1 ... 3197319831993200
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