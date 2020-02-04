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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:37
ukrprom2014 написав: uaprofi написав:
концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.
Пару месяцев и заметят оттток клиентов - одумаются
Заметят.
Что потрошить банкоматы стали меньше
Иначе зачем по вашему вводится этот заградительный тариф?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:40
vollena71 написав:
А почему платежи не проходят как они объяснили?
"Сбой какой-то. Должно работать. Оставили заявку. Больше мы ничего сделать не можем. Вам перезвонят" Сегодня второй день жду.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:48
vollena71 написав:
klug написав: vollena71 написав:
А почему платежи не проходят как они объяснили?
Славик написав:
Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку".
Славик написав:
Горячка говорит списывают 25.
Когнитивный диссонанс?
Для цього мають бути когнітивні здібності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:20
deneg net написав: stas_rst написав:
В5 за свої дає 10%
Б5 в дебете
Вот это номер.
Б5 нужна исключительно для дойки максимального кешбека, а это только за кредитные
дойка теж працює
а от друга - якраз для вільного доступу до валютообміну "за свої" і потримати залишки на 10% у вільному доступі до вигідного курсу ... ну, це після "обрізання" ощадного ... для депозитів під 17,5-18% у мене інше скло із закрутками Faceless
усе дуже правильно зрозумів і прокоментував, поки у мене в сільраді діал-ап ремонтували
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Додано: Сер 05 лют, 2020 03:17
Славик написав: Slx написав:
Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца
А как же в тарифах "Включається в суму ОМП"? ОМП же 25 проходит?
Вот, короче, его ответы (если договор в Феврале, значит начислилась 1-го февраля, но погасить нужно до 25 Февраля):1. ТАСКОМБАНК
2. ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK написав: v-m- написав:
Уважаемый Представитель банка уточните пожалуйста дату списания комиссии годового обслуживания по WeekEnd Card, а то есть неоднозначность:
- в контакт-центре и отделении говорят - в дату договора;
- здесь на форуме проскакивала дата - 1 число месяца договора.
Когда на самом деле ?
Добрый день, начисляется 1го числа. До 25го числа необходимо внести средства.
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