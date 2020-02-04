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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3197319831993200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:37

  ukrprom2014 написав:
  uaprofi написав:концу февраля, уже будет комиссия в банкоматах.

Пару месяцев и заметят оттток клиентов - одумаются :)

Заметят.

Что потрошить банкоматы стали меньше :)

Иначе зачем по вашему вводится этот заградительный тариф?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:40

Re: ТАСКОМБАНК

  vollena71 написав:А почему платежи не проходят как они объяснили?
"Сбой какой-то. Должно работать. Оставили заявку. Больше мы ничего сделать не можем. Вам перезвонят" Сегодня второй день жду.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:48

  vollena71 написав:
  klug написав:
  vollena71 написав:А почему платежи не проходят как они объяснили?

  Славик написав:Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку".

  Славик написав:
Горячка говорит списывают 25.

Когнитивный диссонанс?

Для цього мають бути когнітивні здібності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:20

  deneg net написав:
  stas_rst написав: В5 за свої дає 10%

Б5 в дебете :shock:
Вот это номер.
Б5 нужна исключительно для дойки максимального кешбека, а это только за кредитные :wink:

дойка теж працює :) а от друга - якраз для вільного доступу до валютообміну "за свої" і потримати залишки на 10% у вільному доступі до вигідного курсу ... ну, це після "обрізання" ощадного ... для депозитів під 17,5-18% у мене інше скло із закрутками :)
Faceless усе дуже правильно зрозумів і прокоментував, поки у мене в сільраді діал-ап ремонтували :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 03:17

  Славик написав:
  Slx написав:Так офпред писал, что хоть списываются и вначале месяца
А как же в тарифах "Включається в суму ОМП"? ОМП же 25 проходит?

Вот, короче, его ответы (если договор в Феврале, значит начислилась 1-го февраля, но погасить нужно до 25 Февраля):
1. ТАСКОМБАНК
  TASCOMBANK написав:
  v-m- написав:Уважаемый Представитель банка уточните пожалуйста дату списания комиссии годового обслуживания по WeekEnd Card, а то есть неоднозначность:
- в контакт-центре и отделении говорят - в дату договора;
- здесь на форуме проскакивала дата - 1 число месяца договора.
Когда на самом деле ?


Добрый день, начисляется 1го числа. До 25го числа необходимо внести средства.

2. ТАСКОМБАНК
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:24

  Славик написав:Банк отклоняет все платежи по Вике. Карта была активирована 12 февраля, тогда же списали 365 грн. Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку"...
В посте Представника банку упоминалась блокировка:
Сумма комиссии годового обслуживания по Weekend Card списывается только после внесения собственных средств. То есть, списания в счет кредитного лимита или несанкционированного овердрафта не будет. Если на дату списания на карту не было внесено суммы собственных средств в размере достаточном для списания комиссии (365 грн), то будет установлена автоматическая блокировка счетов только на расходные операции...
Хотя, может быть, эта блокировка должна была быть установлена только 12 февраля
Востаннє редагувалось v-m- в Сер 05 лют, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:29

  v-m- написав:
  Славик написав:Банк отклоняет все платежи по Вике. Карта была активирована 12 февраля, тогда же списали 365 грн. Горячка говорит, что заблокировали в связи с не оплатой "Комісія за обслуговування рахунку"...
В посте Представника банку упоминался ваш случай:
Сумма комиссии годового обслуживания по Weekend Card списывается только после внесения собственных средств. То есть, списания в счет кредитного лимита или несанкционированного овердрафта не будет. Если на дату списания на карту не было внесено суммы собственных средств в размере достаточном для списания комиссии (365 грн), то будет установлена автоматическая блокировка счетов только на расходные операции...

НЕ ВЕРЬТЕ !!! ВНЕСЕТЕ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА и КАРТА РАЗБЛОКИРУЕТСЯ 8)
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:30

  Славик написав:
  vollena71 написав:А почему платежи не проходят как они объяснили?
"Сбой какой-то. Должно работать. Оставили заявку. Больше мы ничего сделать не можем. Вам перезвонят" Сегодня второй день жду.

кто сталкивался :?:
получение своих средств со счета в другом отделении , при выдаче суммы свыше финмониторинга , помимо звонка на КЦ о заказе средств и звонке в само отделение для подтверждения заявки , что еще КЛИЕНТ по мнению банка ДОЛЖЕН выполнить для получения СВОИХ СРЕДСТВ :?:
никому не верю
sens
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