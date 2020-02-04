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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3199320032013202>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:55

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:можно попробовать снять в банкомате за пару дней
Я не хочу снимать. Мне оплачивать нужно. А мне просто не дают, то за что я заплатил. Сегодня уже третий день думают.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:58

Славик
Уже не первый год снимают 1 числа. Если нет денег - карта блокируется. Поэтому можно считать, что за первый год обслуживания абонплата WC не на 365 дней, а на несколько меньше (до 1 числа месяца заключения договора).
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 05 лют, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:58

Славик

Для пістраховки, може підключити пришвидкувач (займає максимум 10 хвилин)?
Востаннє редагувалось jay2004 в Сер 05 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:59

кстати заметил шо тас максимум двухсот ложит в свои банкоматы, а часто максимальная купюра 100 грн
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 05 лют, 2020 11:02, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:00

Если пополнить викенд внешним манисендом, и сразу онлайн купить баксы (для покупки в интернете), то:
1. Такой обмен не даст провести, пока деньги не проведутся по счёту
2. Возможен овердрафт
?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:01

  Vorlon написав:Славик
Уже не первый год снимают 1 числа. Если нет денег - карта блокируется. Поэтому можно считать, что за первый год обслуживания абонплата WC не на 365 дней, а на несколько меньше (до 1 числа месяца заключения договора).


В ноябре еще не блокировалась.
Весь месяц работала. А при погашении кредита за прошлый месяц умыкнули 365 грн никак об этом не сообщив.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Уже не первый год снимают 1 числа
1 числа были личные средства на карте в достаточном объеме.

Пишет, что я ничего не должен банку
Погашение в грейс периоде до 25.02.2020 0,00 UAH
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:04

  Вкладчик1234 написав:Если пополнить викенд внешним манисендом, и сразу онлайн купить баксы (для покупки в интернете), то:
1. Такой обмен не даст провести, пока деньги не проведутся по счёту
2. Возможен овердрафт
?


2.
(Прошлогодний опыт.)
Востаннє редагувалось Aps в Сер 05 лют, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:05

  Aps написав: В ноябре еще не блокировалась.
Весь месяц работала. А при погашении кредита за прошлый месяц умыкнули 365 грн никак об этом не сообщив.

Видимо доработали процесс, глядя на такую наглость клиентов :mrgreen:
Я честно обеспечиваю сумму на своё 1 декабря и не жужжу :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:12

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Для пістраховки, може підключити пришвидкувач (займає максимум 10 хвилин)?
Пришвидкувач я когда-то для ВТБ подключал. Действительно быстро помог, но они потом обижались. Тут я все еще надеюсь. Может даже сори-бонус за огромный косяк (их) и мои тяжелые душевные и физические страдания (третий день голодаю) в виде акционного года дадут.
Славик
 
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