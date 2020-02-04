Додано: Сер 05 лют, 2020 11:00

Если пополнить викенд внешним манисендом, и сразу онлайн купить баксы (для покупки в интернете), то:

1. Такой обмен не даст провести, пока деньги не проведутся по счёту

2. Возможен овердрафт

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин