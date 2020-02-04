Я не хочу снимать. Мне оплачивать нужно. А мне просто не дают, то за что я заплатил. Сегодня уже третий день думают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:55
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:58
Славик
Уже не первый год снимают 1 числа. Если нет денег - карта блокируется. Поэтому можно считать, что за первый год обслуживания абонплата WC не на 365 дней, а на несколько меньше (до 1 числа месяца заключения договора).
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 05 лют, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:58
Славик
Для пістраховки, може підключити пришвидкувач (займає максимум 10 хвилин)?
Востаннє редагувалось jay2004 в Сер 05 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:59
кстати заметил шо тас максимум двухсот ложит в свои банкоматы, а часто максимальная купюра 100 грн
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 05 лют, 2020 11:02, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:00
Если пополнить викенд внешним манисендом, и сразу онлайн купить баксы (для покупки в интернете), то:
1. Такой обмен не даст провести, пока деньги не проведутся по счёту
2. Возможен овердрафт
?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:01
В ноябре еще не блокировалась.
Весь месяц работала. А при погашении кредита за прошлый месяц умыкнули 365 грн никак об этом не сообщив.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:02
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:04
2.
(Прошлогодний опыт.)
Востаннє редагувалось Aps в Сер 05 лют, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:05
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:12
Re: ТАСКОМБАНК
Пришвидкувач я когда-то для ВТБ подключал. Действительно быстро помог, но они потом обижались. Тут я все еще надеюсь. Может даже сори-бонус за огромный косяк (их) и мои тяжелые душевные и физические страдания (третий день голодаю) в виде акционного года дадут.
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