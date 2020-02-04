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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3199320032013202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:19

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Видимо доработали процесс, глядя на такую наглость клиентов
Так горячка говорит, что должно работать. И в тарифах тоже так написано.
Славик
 
Повідомлень: 221
З нами з: 04.07.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

Всем добрый день.
Подскажите.
Закончился срок Плативки, если не собираюсь дальше пользоваться, ехать в отделение обязательно надо?????
gkost05
 
Повідомлень: 64
З нами з: 03.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:08

  gkost05 написав:Всем добрый день.
Подскажите.
Закончился срок Плативки, если не собираюсь дальше пользоваться, ехать в отделение обязательно надо?????

Ні. СМС відключити...і через 3 роки рахунок сам закриється.
Але щоб не було неприємних сюрпризів слід закрити рахунок.
Наскільки знаю в Комси дистанційно рахунки не закривають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32132
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:15

  Квесторе_поверніться написав:
  gkost05 написав:Всем добрый день.
Подскажите.
Закончился срок Плативки, если не собираюсь дальше пользоваться, ехать в отделение обязательно надо?????

Ні. СМС відключити...і через 3 роки рахунок сам закриється.
Але щоб не було неприємних сюрпризів слід закрити рахунок.
Наскільки знаю в Комси дистанційно рахунки не закривають.

В Тасе смс-информирование по Плативкам иногда чудесным образом самовключается :)
Надежней закрыть.
tmp01
 
Повідомлень: 861
З нами з: 14.03.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:26

  Славик написав:
  jay2004 написав:Для пістраховки, може підключити пришвидкувач (займає максимум 10 хвилин)?
Пришвидкувач я когда-то для ВТБ подключал. Действительно быстро помог, но они потом обижались. Тут я все еще надеюсь. Может даже сори-бонус за огромный косяк (их) и мои тяжелые душевные и физические страдания (третий день голодаю) в виде акционного года дадут.

Догонят и еще раз дадут. Это не щедрая контора, а наоборот.
Maksi2
 
Повідомлень: 420
З нами з: 18.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:50

Re: ТАСКОМБАНК

Тася недавно выкатила обновление tas2u, рекомендуют обновиться до 2.19.26
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 26419
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 6236 раз.
 
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