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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:19
Vorlon написав:
Видимо доработали процесс, глядя на такую наглость клиентов
Так горячка говорит, что должно работать. И в тарифах тоже так написано.
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Славик
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:24
Всем добрый день.
Подскажите.
Закончился срок Плативки, если не собираюсь дальше пользоваться, ехать в отделение обязательно надо?????
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gkost05
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:08
gkost05 написав:
Всем добрый день.
Подскажите.
Закончился срок Плативки, если не собираюсь дальше пользоваться, ехать в отделение обязательно надо?????
Ні. СМС відключити...і через 3 роки рахунок сам закриється.
Але щоб не було неприємних сюрпризів слід закрити рахунок.
Наскільки знаю в Комси дистанційно рахунки не закривають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:15
Квесторе_поверніться написав: gkost05 написав:
Всем добрый день.
Подскажите.
Закончился срок Плативки, если не собираюсь дальше пользоваться, ехать в отделение обязательно надо?????
Ні. СМС відключити...і через 3 роки рахунок сам закриється.
Але щоб не було неприємних сюрпризів слід закрити рахунок.
Наскільки знаю в Комси дистанційно рахунки не закривають.
В Тасе смс-информирование по Плативкам иногда чудесным образом самовключается
Надежней закрыть.
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tmp01
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:26
Славик написав: jay2004 написав:
Для пістраховки, може підключити пришвидкувач (займає максимум 10 хвилин)?
Пришвидкувач я когда-то для ВТБ подключал. Действительно быстро помог, но они потом обижались. Тут я все еще надеюсь. Может даже сори-бонус за огромный косяк (их) и мои тяжелые душевные и физические страдания (третий день голодаю) в виде акционного года дадут.
Догонят и еще раз дадут. Это не щедрая контора, а наоборот.
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Maksi2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:50
Тася недавно выкатила обновление tas2u, рекомендуют обновиться до 2.19.26
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Faceless
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:50
uaprofi написав:кстати заметил шо тас максимум двухсот ложит в свои банкоматы, а часто максимальная купюра 100 грн
В центральном отделении на Петлюры обычно 500 заряжены
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Alex_ki
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:14
Faceless написав:
Тася недавно выкатила обновление tas2u, рекомендуют обновиться до 2.19.26
Шооо, и тада допки опять будут видны или Выписка таки появится ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:34
Alex_ki написав:
uaprofi написав:кстати заметил шо тас максимум двухсот ложит в свои банкоматы, а часто максимальная купюра 100 грн
В центральном отделении на Петлюры обычно 500 заряжены
если быть точным то из трёх банкоматов - там только 1 заряжают 500 - который в середине. (т.е доступ в рабочее время)
а тот шо ближе к вокзалу на улице часто - выдавал по 50(пятьдесят) грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:50
В той выписке: и Ибан Б5, и МСС с КБ по каждой операции)))
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guntherhouse777
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